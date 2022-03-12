ОП: колонна с грузом для Мариуполя и автобусы выехали из Запорожья

Колонна с гуманитарным грузом и автобусы для эвакуации из Мариуполя уже выехали из Запорожья, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил в телеграмм-канале в субботу заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Колонна с гуманитарным грузом и автобусы уже выехали из Запорожья. Много священников в сопровождении. Мариуполь! Мы с вами!» – сказал он .

По словам Тимошенко, «сегодня должны работать 14 коридоров для эвакуации. Практически все уже запущены, люди эвакуируются».