ОП: колонна с грузом для Мариуполя и автобусы выехали из Запорожья
Колонна с гуманитарным грузом и автобусы для эвакуации из Мариуполя уже выехали из Запорожья, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сообщил в телеграмм-канале в субботу заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Колонна с гуманитарным грузом и автобусы уже выехали из Запорожья. Много священников в сопровождении. Мариуполь! Мы с вами!» – сказал он.
По словам Тимошенко, «сегодня должны работать 14 коридоров для эвакуации. Практически все уже запущены, люди эвакуируются».
«Мы с Банковой. Президент работает, Офис президента также. Все на рабочем месте», - добавил он.