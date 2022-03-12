Кириленко: ВСУ вышли из Волновахи, бои идут на окраине

Украинские войска оставили Волноваху, идут бои на окраине города, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Волноваха. Украинские войска сейчас ушли из города, и бои идут на окраинах города" , - сообщил Кириленко в субботу в эфире одного из телеканалов.

По его словам, под ударами врага находятся города Торецк, Авдеевка.

"Вдоль линии разграничения фактически идут постоянные бои. Враг наступает с севера области – Изюма на границе с Харьковской областью. Вчера были обстреляны и авиаудары очень большие по населенным пунктам Яцковка (Яцьківка), Рубцы, фактически эти села разрушены" , - отметил Кириленко.

По его словам, Волноваха также сильно разрушена.

"Волновахи с ее инфраструктурой как такового города уже не существует. Бои идут за территорию, чтобы не дать врагу сомкнуть кольцо и достичь тактических и стратегических планов" , — сказал он.

Кириленко пояснил, что до войны Волновахский район насчитывал более 100 тысяч жителей. Сейчас большую часть населения эвакуировали.