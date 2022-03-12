Guardian: в РФ используют Сербию для полетов в Европу в обход санкций ЕС

Россияне используют Сербию как лазейку, чтобы бежать в Европу и обойти запрет на полеты в Россию, сообщает Европейская правда.

Air Serbia, в основном принадлежащая государству, удвоило количество прямых рейсов из Москвы в Белград до 15 в неделю, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос после того, как ЕС запретил российским самолетам и авиакомпаниям находиться в своем воздушном пространстве после вторжения РФ в Украину. Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство для самолетов ЕС и Великобритании.

Сербия не является членом ЕС и отказалась вводить санкции против России, но ее самолеты могут свободно пересекать воздушное пространство ЕС. Это сделало балканскую страну "единственным европейским воздушным коридором, оставшимся открытым для России", сообщает аналитическая компания ForwardKeys.

По словам ForwardKeys, количество пассажирских мест между Россией и Сербией увеличилось на 50% в первую неделю марта по сравнению с неделей до того, как российские танки вошли в Украину. По словам компании, мощность планируется дополнительно увеличить в ближайшие недели.

Россияне, прибывающие в Сербию, путешествуют в Европу, причем самыми популярными направлениями являются Кипр, Франция, Швейцария и Италия. Россияне также путешествуют в Великобританию, Словению, Австрию, Германию и Испанию.