Зеленский: Украина не имеет права снижать интенсивность обороны

Украинцы достигли чрезвычайного успеха в противостоянии агрессору, но страна не имеет права снижать интенсивность обороны, как бы сложно это ни было, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас время, которое требует от всех нас быть эффективными и в рутинных делах. Выполнять свою работу на 100%, помогать коллегам, заботиться о своих близких. И при этом отдавать все, что необходимо для нашей обороны. Для наших защитников" , — сказал он.

"Это отечественная война. Это народная война. Это война за нашу независимость" , — добавил президент.

Владимир Зеленский заявил, что санкции против России повлекут за собой дефицит валюты, еще большие скачки курса и рост цен – то есть, возвращение жизни в РФ "обратно в 90-е".