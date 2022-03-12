Зеленский: Украина нанесла армии РФ наибольший удар за десятки лет
Вооруженные Силы Украины делают все, чтобы лишить Россию любого желания продолжать войну. Потери российских войск колоссальны, сообщает Новое время.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 12 марта.
По его словам, динамика потерь оккупантов на семнадцатый день войны свидетельствует о наибольшем ударе по российской армии за десятки лет.
"Они нигде не теряли больше такого количества дней", — сказал Зеленский.
Он рассказал, что с начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага потеряла боеспособность, а российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами.
"Группами же пытаются выйти с территории Украины домой, в Россию", — добавил глава государства.
Потери захватчиков в технических возможностях поражают, подчеркнул Зеленский.
"Более 360 танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и утром. Уже около 60 самолетов. Более 80 вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники. В частности, самых современных образцов, которыми Россия гордится", — заявил президент.
Он подчеркнул, что в большинстве армий мира нет столько техники, сколько российские войска потеряли за время вторжения.