Германия освободится от зависимости от российской нефти к концу года

Германия планирует к осени 2022 года стать полностью независимой от российского угля. К концу года страна станет почти независимой от российской нефти, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны уйти от импорта энергоносителей из России" , - сказал он.

По его словам, Германия "каждый день, фактически каждый час прощается с российским импортом".

"Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года - почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ" , - добавил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.