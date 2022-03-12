Зеленский: Рада должна безотлагательно отменить НДС и акциз на топливо

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада должна безотлагательно отменить налог на добавленную стоимость и акциз на топливо, сообщает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Кабинет министров уже принял несколько очень важных решений. В частности, была согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо (бензин и дизель).

По словам главы государства, это делается не только в контексте предстоящей посевной кампании, но и в расчете на нужды всех граждан.