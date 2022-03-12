Зеленский обратился к лидерам мира с просьбой помочь освободить мэра Мелитополя

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с просьбой помочь в освобождении мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военнослужащие, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя. Ивана Фёдорова. Громада города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие", - заявил Зеленский в видеообращении в субботу .

Глава государства отметил, что уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, а также провел соответствующий разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.