Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу

Азербайджан имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу. При необходимости он может увеличить поставки газа для соседних стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Минэнерго Азербайджана.

Как отмечается в сообщении, в рамках Анталийского дипломатического форума министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с энергетическим диалогом между Азербайджаном и Европейским союзом.

"Они подчеркнули важность расширения энергетического диалога на новые энергетические рынки в Южном газовом коридоре" , - говорится в сообщении.

Также достигнута договоренность о продолжении диалога с Еврокомиссией и Западными Балканами для решения вопросов, возникающих в связи с возможными поставками газа на Западные Балканы в рамках расширения Южного газового коридора, отметили в Минэнерго Азербайджана.