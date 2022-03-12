ОВА: российская армия обстреляла Авдеевку из Градов и установок "Точки-У"

Сегодня российские оккупационные войска открыли огонь в направлении Авдеевки из Градов и установок "Точки-У", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Отмечается, что также под обстрелом оказались населенные пункты Очеретинского общества.

В Очеретинской общине оккупанты обстреляли Каменку. Обстрелами была перебита линия электропередач, без электричества остались Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка и Александрополь.

Последствия обстрелов еще не устанавливаются.

Как сообщалось, из-за постоянных обстрелов российских оккупантов уже фактически не существует такого города как Волноваха. С нее эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена.