ОВА: российская армия обстреляла Авдеевку из Градов и установок "Точки-У"
Сегодня российские оккупационные войска открыли огонь в направлении Авдеевки из Градов и установок "Точки-У", сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Отмечается, что также под обстрелом оказались населенные пункты Очеретинского общества.
В Очеретинской общине оккупанты обстреляли Каменку. Обстрелами была перебита линия электропередач, без электричества остались Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка и Александрополь.
Последствия обстрелов еще не устанавливаются.
Как сообщалось, из-за постоянных обстрелов российских оккупантов уже фактически не существует такого города как Волноваха. С нее эвакуировали большую часть населения, а инфраструктура разрушена.