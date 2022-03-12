В разведке объяснили, почему вода в Крым не пойдет после подрыва дамбы

Вода по Северо-крымскому каналу в Крым пойти не сможет, так как система гидротехнических сооружений очень сложная. И даже то, что оккупанты подорвали одну дамбу – не поможет, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, поскольку все же прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг" , - сказал глава разведки.

Он объяснил, почему вода не пойдет в Крым даже после того, как оккупанты взорвали дамбу.