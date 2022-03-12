Разведка: во власти России только два человека сейчас выступают за войну

По данным Главного управления разведки в России сейчас выступают за войну президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили глава ГУР Кирилл Буданов и советник ОП Алексей Арестович в видеообращении.

"Сейчас осталось два человека, совершенно прямо выступающих за продолжение войны. Это Путин и Шойгу. Все остальные пытаются остановить это.

Кто активнее, кто молча иногда даже саботирует определенные команды верховного руководства. Даже генералитет РФ в большинстве своем выступает против".

"По данным Главного управления разведки, в российском военно-политическом руководстве осталось только два человека, выступающих за продолжение военной агрессии – это сам Путин и Шойгу,

Мы понимаем, что российское руководство и общество отдают себе отчет в последствиях поражения на поле боя от украинской армии и сил сопротивления, а также экономической катастрофы, которую обеспечил коллективный Запад и мир."