Депутат: оккупанты готовятся провести псевдореферендум в Херсонской области

Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР". Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского облсовета с вопросом "готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего.

Не дайте им ни одного голо﻿са! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР… Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.