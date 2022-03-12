Депутат: оккупанты готовятся провести псевдореферендум в Херсонской области
Российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения т.н. "ХНР". Об этом заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского облсовета с вопросом "готовы ли они сотрудничать с захватчиками?".
"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание ХНР превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего.
Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать ХНР… Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - подчеркнул Хлань.