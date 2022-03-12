Шмыгаль: Украина вместе с Польшей начала работу над "планом Маршалла"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за всестороннюю поддержку Украинского государства в условиях войны с РФ и сообщил о совместной работе над планом восстановления Украины после окончания военных действий, сообщает Деловая столица.
Об этом он написал в Twitter.
"Благодарен премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за жесткую позицию в поддержку Украины на саммите в Версале. Вклад Польши невозможно переоценить: принимает украинцев, доставляет гуманитарную помощь, организует коридоры на границе. Совместно работаем над "планом Маршалла" для Украины!", – написал Шмыгаль.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил с речью перед польскими парламентариями. Он поблагодарил поляков за помощь в борьбе против российского агрессора и заявил, что у Польши и Украины общая историческая миссия — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из бездны.