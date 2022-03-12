Шмыгаль: Украина вместе с Польшей начала работу над "планом Маршалла"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за всестороннюю поддержку Украинского государства в условиях войны с РФ и сообщил о совместной работе над планом восстановления Украины после окончания военных действий, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарен премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому за жесткую позицию в поддержку Украины на саммите в Версале. Вклад Польши невозможно переоценить: принимает украинцев, доставляет гуманитарную помощь, организует коридоры на границе. Совместно работаем над "планом Маршалла" для Украины!" , – написал Шмыгаль.

Вдячний ПМ ???????? @MorawieckiM за тверду позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "Планом Маршалла" для України! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 12, 2022

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский выступил с речью перед польскими парламентариями. Он поблагодарил поляков за помощь в борьбе против российского агрессора и заявил, что у Польши и Украины общая историческая миссия — быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из бездны.