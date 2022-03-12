Федоров: более 1,5 млн украинцев уже получили господдержку через "Дiя"

Более 1,5 млн украинцев к настоящему времени уже получили 6,5 тыс. грн государственной поддержки через приложение "Дiя", заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас уже более чем 1,5 млн украинцев получили эти деньги. Все пользователи "Дии" могут это сделать, это удобно, в несколько кликов. Эти деньги можно получить на карту и проводить любые транзакции", - сказал он в эфире телемарафона в субботу .

Кроме того, Федоров напомнил, что в "Дiя" также уже запущен цифровой документ для лиц, которые из-за войны потеряли свои документы или не успели их получить. Он будет действовать во время военного положения.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Telegram чат-бот "е-Ворог". Все, кто видит русскую технику или оккупантов, может отправить в него точную геолокацию их расположения, а также фото и видео. Для этого нужно будет подтвердить личность через приложение "Дiя".