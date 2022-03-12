Вучич: Сербия не намерена вступать в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не намерена вступать в Североатлантический альянс. По его словам, у страны есть армия, которая сможет защитить население страны, сообщает РБК-Украина.

"Некоторые наши оппоненты говорят, что мы должны вступить в НАТО. И мой им ответ, что мы не должны вступать в НАТО, потому что у нас есть своя армия, которая охраняет нашу страну и небо" , - заявил Вучич.

Напомним, в сентябре прошлого года ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась, когда сотни косовских полицейских заняли КПП "Ярине" и "Брняк" и начали принудительно снимать сербские номера с автомобилей, меняя их на косовские и взимая пошлину в 5 евро.

В результате косовские сербы в течение нескольких дней протестовали на пунктах пропуска, а Сербия привела армию в повышенную боеготовность, критикуя "оккупацию" Северного Косово приштинской полицией.