Минэнергетики: почти миллион украинцев не имеет электричества

На 12 марта более 960 тысяч украинцев в результате боевых действий остаются без света, а без газоснабжения остались 260 тысяч граждан, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Министерство энергетики.

Несмотря на значительный ущерб, сообщает министерство, украинские энергетики прилагают максимум усилий для поддержания стабильной работы энергосистемы, аварийно-восстановительные бригады работают круглосуточно, несмотря на риск для жизни.

В течение суток по стране возобновлено газоснабжение 2011 года потребителям. Также проводятся работы по повышению надежности электроснабжения в Киеве. В то же время аварийно-восстанавливаемые работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений в электросетях.

На утро субботы в Украине из-за повреждений, вызванных боевыми действиями, оставалось обесточенными более 960 тысяч потребителей. Наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецкой, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

Без газоснабжения остаются около 264 тысячи потребителей. Наиболее сложная ситуация – в Киевской, Запорожской, Донецкой областях.

Напоминаем:

За день числа пострадавших домохозяйств выросли. На 10 марта обесточенными оставались 1 542 населенных пункта, или более 954 тыс. потребителей. Без газоснабжения остаются около 228 тыс. потребителей.