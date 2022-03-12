Полиция задержала "слугу народа" Куницкого

Вечером 11 марта народного депутата от партии Слуга народа Александра Куницкого задержали на одном из блокпостов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Подробностей Фацевич не раскрыл.

"Самый лучший день" , — прокомментировал коротко он.

Позже сам Куницкий написал в Facebook, что с ним все хорошо.

"Ждём информацию от полиции, а после покажу как было" , — сказал он.

По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат пока неизвестно.