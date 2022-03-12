Полиция задержала "слугу народа" Куницкого

Полиция задержала "слугу народа" Куницкого
Фото: Facebook

Вечером 11 марта народного депутата от партии Слуга народа Александра Куницкого задержали на одном из блокпостов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

Подробностей Фацевич не раскрыл.

"Самый лучший день", — прокомментировал коротко он.
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Позже сам Куницкий написал в Facebook, что с ним все хорошо.

"Ждём информацию от полиции, а после покажу как было", — сказал он.
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По данным УП, Куницкого задержали, потому что он снимал на камеру блокпост, что сейчас запрещено. Где именно был задержан депутат пока неизвестно.

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