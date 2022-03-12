Образовательный процесс с 14 марта должен начаться как минимум в 14 областях

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что с понедельника, 14 марта образовательный процесс должен начаться как минимум в 14 областях, сообщает Новое время.

"Образовательный процесс мы должны запустить хотя бы в тех регионах, где это возможно и ситуация это позволяет. На сегодняшний день, образовательный процесс с понедельника должен начаться как минимум в 14 областях" , — сказал он.

По его словам, в остальных областях принимают решения относительно дальнейших действий.