ОДА: РФ свезла под Николаев мобилизованных жителей ОРДЛО
Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО, сообщает Новое время.
Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава местной ОВА/ОДА Виталий Ким.
"У них потери. Гонят уже не технику, а КУНГи (закрытый кузов-фургон военных грузовых — ред.) с людьми. Из "ЛНР/ДНР“. Обыкновенные люди. Их взяли, посадили, заставили и притащили сюда. Они не то что не вояки. Они говорят: "Мы хотим домой, мы тут пешком дойдем, но заградотряды мешают“… По сути, это все движения для отвлечения нашего внимания, но есть еще обстрелы", — рассказал Ким.