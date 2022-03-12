ОДА: РФ свезла под Николаев мобилизованных жителей ОРДЛО

Российские оккупанты из-за своих огромных потерь в боях с украинскими защитниками начали свозить под Николаев принудительно «мобилизованных» жителей ОРДЛО, сообщает Новое время.

Об этом в субботу, 12 марта, сообщил глава местной ОВА/ОДА Виталий Ким.