Полиция: российский танк раздавил авто с ребенком в Запорожской области
В Запорожской области российские военные танком переехали "Таврию": погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщила полиция Запорожской области.
На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими людьми, пытавшимися выехать из опасной зоны и остановились на обочине.
В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине.
Полиция устанавливает личности всех погибших.
Правоохранители начали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.