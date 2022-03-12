Полиция: российский танк раздавил авто с ребенком в Запорожской области

В Запорожской области российские военные танком переехали "Таврию": погибли двое взрослых мужчин и несовершеннолетний мальчик, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила полиция Запорожской области.

На автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия" с гражданскими людьми, пытавшимися выехать из опасной зоны и остановились на обочине.

В результате бесчеловечного преступления погибли двое взрослых мужчины и несовершеннолетний мальчик, который сгорел в горящей автомашине.

Полиция устанавливает личности всех погибших.

Правоохранители начали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.