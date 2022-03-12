СБУ: военным РФ приказали стрелять в Харькове даже в мирных жителей

Российское командование дало своим военнослужащим команду стрелять в мирных жителей, чтобы захватить Харьков, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора оккупантов, обнародованный в субботу, 12 марта, Службой безопасности Украины.

"Теперь сказали всех х**рить, всех подряд: гражданские, дети не дети. Нас здесь мало, нас окружили здесь… Всех х**рить, всех. Вот снайпер, который на вышке сидел, троих за забором убил, которые просто фонариком в нашу сторону светили" , — рассказал один из российских солдат.