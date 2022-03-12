Кулеба назвал победы Украины над Россией на дипломатическом уровне

Кулеба назвал победы Украины над Россией на дипломатическом уровне

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба перечислил победы Украины над Россией на дипломатическом уровне. Среди них информационная война, а также подрыв экономики агрессора, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, в первую очередь, Украина победила в информационной войне заняв все стратегические высоты.

"У нас есть три победы на дипломатическом фронте. Первая - Украина выиграла в информационной войне... Мы заняли "стратегические высоты" в информационной войне, но надо продолжать и работать, пока не будет Победы в войне в целом", - отметил Кулеба.

В частности, как отметил министр, в США отношение к Украине и украинцам стало только крепче.

"Вторая наша победа - это изменение отношения к Украине и украинцам. В США вышло исследование, которое показывает, что американцы относятся к украинцам так, как к немцам и другим близким им народам. Мы также работаем с азиатскими странами. Все нами восхищаются, это однозначно победа", - добавил Кулеба.

Третья же победа - подрыв российской экономики, который имеет далеко идущие последствия для агрессора.

"Третья наша победа - мы смогли подорвать основу российской военной машины под названием российская экономика. Благодаря мощным санкциям, благодаря действиям иностранных компаний. Мы выбиваем из-под русской военщины ее основу - ее экономику. Это имеет далеко идущие последствия. Мы будем продолжать давление вместе с партнерами. Мы не остановимся, пока не погасим этот агрессивный ядерный реактор российской военной машины", - заявил министр.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день.

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