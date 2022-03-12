Макрон и Шольц после разговора с Путиным позвонили Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным побеседовали с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Зеленский написал в своем Twitter.

"Провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорил о противодействии агрессору, преступлениям РФ против гражданских. Прошу партнеров содействовать в освобождении пленного мэра Мелитополя. Обсудили также перспективы мирных переговоров. Должны совместно остановить.агрессора", — написал Зеленский .

Напомним, сегодня федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели новый разговор с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский попросил президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца поднять вопрос освобождения мэра Мелитополя в ходе телефонного разговора с Путиным.

По словам Зеленского, городского голову Мелитополя Ивана Федорова похитили и пытают, чтобы он заявил на видео о своей поддержке оккупационных властей РФ.