Песков: Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате
Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат, сообщает Интерфакс.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский", — заявил он.
12 марта президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией по поводу завершения войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, сейчас дипломаты работают и проговаривают некоторые подробности возможной повестки дня между Украиной и Россией.
Позже он заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.