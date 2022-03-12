Песков: Украина и РФ продолжили переговоры в видеоформате

Переговоры украинской и российской делегации по прекращению военных действий перешли в видеоформат, сообщает Интерфакс.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию продолжает возглавлять Владимир Мединский" , — заявил он.

12 марта президент Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией по поводу завершения войны, развязанной российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, сейчас дипломаты работают и проговаривают некоторые подробности возможной повестки дня между Украиной и Россией.

Позже он заявил, что хочет провести переговоры с Россией в Иерусалиме.