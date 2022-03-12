Байден поручил выделить Украине военную помощь еще на 200 млн долларов

Президент США Джо Байден поручил выделить военную помощь Украине на сумму в еще 200 млн долларов, пишет пресс-служба Белого дома, сообщает Новое время.

Глава Белого дома подписал соответствующий меморандум. Помощь включает товары и услуги военного назначения, а также военное обучение и подготовку. CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщает, что таким образом общая сумма помощи США Украине в сфере безопасности за последний год достигла 1,2 млрд долларов.

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине «беспрецедентный» пакет помощи на 350 млн долларов для поддержки страны в условиях полномасштабной российской агрессии.