Городской совет оккупированного Геническа объявил об отставке

Городской совет оккупированного Геническа подала в отставку. Заявил об условиях, которые делают невозможным дальнейшую работу в качестве представителей украинского органа местного самоуправления, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Генического городского совета.

"Мы вынуждены констатировать, что нас поставили в такие условия, когда мы не можем работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления. Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку" ,- пишет городской голова Александр Тулупов.

Война России против Украины продолжается семнадцатый день.