"Азов" просит командование отправить байрактары в Мариуполь

В полку "Азов" обратились к военно-политическому командованию помочь с предоставлением современного вооружения, в частности БПЛА Bayraktar к защитникам Мариуполя, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении в Twitter "Азове".

"Мы слышим и видим, что в Украину поступают новейшие системы вооружения, работают "Байрактары" и наша авиация. Давайте применим все это и на нашем направлении! Давайте ударим в тыл по врагу! Мы не сдаемся. Мы ждем, чтобы вместе пойти в решительный наступление и разгромить врага" , — говорится в сообщении.

В "Азове" также добавили, что на 12 сутки блокады Мариуполя российскими оккупационными войсками в городе ухудшается положение гражданского населения. Кроме того, не утихают обстрелы вражеских авиаций и артиллерий по жилищным оккупантам.

Представитель полка "Азов" заявил, что местные жители готовят "коктейли Молотова", чтобы останавливать вражескую технику в уличных боях.

Звернення заступника командира полку "Азов" друга Калини з приводу ситуації в Маріуполі pic.twitter.com/NuZEJtQgSo — АЗОВ (@Polk_Azov) March 12, 2022

Мариуполь находится 13 дней в блокаде. В городе нет воды, тепла, газа, электроснабжения и связи. За 12 суток блокады 1582 мирных мариупольцев убиты российскими оккупационными войсками.