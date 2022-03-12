ГУР: оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом
Российские войска расстреляли колонну женщин и детей во время эвакуации в Киевской области. Погибли семь человек, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
"11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате чего погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.
"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь", - добавляют в сообщении.
Отметим, вчера российские оккупанты сорвали эвакуацию с Бучи и Гостомеля.