ГУР: оккупанты расстреляли колонну женщин и детей под Киевом

Российские войска расстреляли колонну женщин и детей во время эвакуации в Киевской области. Погибли семь человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

"11 марта, во время попытки эвакуации из села Перемога (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей" , - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате чего погибли семь человек, из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

"После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога и не выпускают их из населенного пункта. Сейчас с ними практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь" , - добавляют в сообщении.

Отметим, вчера российские оккупанты сорвали эвакуацию с Бучи и Гостомеля.