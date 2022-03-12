Федоров: PayPal заблокирует электронные кошельки россиян

Платежная система PayPal прекратила деятельность на территории России 5 марта. Уже 18 марта - компания заблокирует все электронные кошельки россиян, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. Убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года" , - говорится в рассылке компании.

Напомним, что платежная система PayPal с утра 5 марта прекратила свою работу на территории России.