ОВА: украинская ПВО сбила очередной самолет оккупантов на Харьковщине

Украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет в Харьковской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной государственной администрации Олег Синегубов.

По данным главы ОГА/ОВА, около 12 часов в субботу в Изюмском районе мобильная группа противовоздушной обороны ВСУ сбила российский истребитель.

Самолет врага уничтожили из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.

Сообщается, что истребитель оккупантов задымился и упал на территории Белгородской области Российской Федерации.