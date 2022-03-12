Пограничники ликвидировали 15 российских оккупантов под Мариуполем

Подразделение Государственной пограничной службы ликвидировали 15 российских оккупантов в ходе боев под Мариуполем, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы.

В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидировали, двоих пленили, остальные орки сбежали".

В пресс-службе ГНСУ заверили, что боевой дух украинских защитников в блокадном Мариуполе высокий, несмотря на то, что связь с ними нестабильна.