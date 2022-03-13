В Кабмине рассказали, сколько газа осталось в подземных хранилищах

В Украине запасы газа сейчас находятся на уровне около 9,5 млрд кубометров. При этом продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время брифинга.

По его словам, "Укргаздобыча" продолжает добычу газа на всех объектах, кроме находящихся непосредственно на линии столкновения там, где происходят боевые действия.

Для улучшения обеспечения автомобильным топливом вчера правительство предоставило для принятия Верховной Радой Украины законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%.

"Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита. Также рассматриваем предложение понижения НДС до 0% в случае, если логистические расходы поставщиков топлива будут расти" , - отметил премьер-министр.

Украинское правительство также ведет переговоры с крупнейшими мировыми компаниями по поставке бензина и дизеля в Украину.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предлагает разработать стратегию независимости Европы от российского газа.

Ранее у Зеленского заявили, что ущерб из-за вторжения РФ превысил 100 млрд долларов.

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