Bloomberg: РФ потратила за две недели войны годовой пенсионный бюджет

Экономика России за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильнейший удар – из годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В аналитическом материале Bloomberg отмечается, что такая сумма достаточна для финансового обеспечения всех пенсионеров в РФ в течение года. Такие данные основаны на текущем курсе валют.

Ранее в прогнозе Bloomberg Economics говорилось, что падение годового ВВП России достигнет 9% в течение 2022 года.