Jerusalem Post: в Ираке по консульству США нанесен ракетный удар

В Ираке несколько ракет были выпущены по консульству США в Эрбиле на северо-западе страны. Пока неясно, кто осуществил удар, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Губернатор Эрбиля Омед Хошнав заявил, что в этом районе упало несколько ракет. При этом он подчеркивает, что пока неизвестно, было ли целью американское консульство или аэропорт в городе.

По данным Иракского информационного агентства (INA), при нападении было слышно 5 взрывов.

В социальных сетях распространяют видео с места происшествия в этом районе.

По данным министерства здравоохранения, в результате нападения в субботу вечером не было сообщений о раненых или погибших.

Иранские СМИ сообщают, что ракетный обстрел может быть местью за уничтожение двух иранских офицеров в Сирии - из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - силами израильских ВВС на прошлой неделе.

По словам репортера "Курдистан 24" Барзана Садика, их студия в этом районе также пострадала в результате нападения.