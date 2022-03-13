Шмыгаль призвал украинцев возвращаться к работе

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев, у которых есть возможность работать, вернуться к работе, чтобы поддержать экономический фронт государства, сообщает Новое время.

В своем обращении он заявил, что несмотря на все усилия президента Украины, ее военных и дипломатов, а также международных партнеров, никто пока не может сказать, что война закончится уже завтра.

"Поэтому, считает он, перестройка экономики под новые реалии должна стать ключевым фундаментом победы. Призываю всех — кто может работать и имеет работу — работайте" , — добавил Шмыгаль.

Украинский премьер призвал тех, кто имеет бизнес на территориях, где нет активных боевых действий, возобновлять деятельность.