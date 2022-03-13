Байден: Путину не удалось разделить НАТО и Запад

Президент США Джо Байден заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины, просчитался в своих замыслах внести раздор в страны Запада и НАТО, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил" , - говорится в сообщении.

Также Байден отметил, что военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике.

"Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру" , - подчеркивает президент США.

Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что вторжение России в Украину также угрожает демократии и безопасности во всей Европе.