Байден: Путину не удалось разделить НАТО и Запад
Президент США Джо Байден заявил, что руководитель Кремля Владимир Путин, начавший полномасштабную войну против Украины, просчитался в своих замыслах внести раздор в страны Запада и НАТО, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Путин рассчитывал на разделенное НАТО, разделенный Запад и, откровенно говоря, на разделенную Америку. Но ничего из этого он не получил", - говорится в сообщении.
Также Байден отметил, что военная агрессия и террор не поможет руководителю РФ усилить свое влияние в геополитике.
"Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру", - подчеркивает президент США.
Ранее вице-президент США Камала Харрис предупредила, что вторжение России в Украину также угрожает демократии и безопасности во всей Европе.