Блинкен: 200 млн долларов от США помогут Украине справиться с воздушными угрозами

США выделяет Украине 200 млн долларов на вооружение. Сообщается, что эти средства пойдут на борьбу с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами с российской стороны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

США сегодня утвердили четвертую программу по выделению средств в размере 200 миллионов долларов США для дополнительной военной помощи и укрепления обороноспособности Украины. Этот пакет финансовой помощи будет направлен на оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается.

В США также призвали весь мир оказывать Украине гуманитарную помощь, а также поддерживать народ Украины в его борьбе за свою страну посредством обеспечения экономической помощи.