Генштаб: растет количество случаев дезертирства в войсках противника

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 6 единиц техники российского оккупанта, говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА" , - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье утром.

Также подчеркивается, что состояние, положение и характер действий обороны без существенных изменений.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, а также проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с ВСУ, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов среди войск противника.

Известно, что в связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование агрессора планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).