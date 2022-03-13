ВСУ: по Яворивскому полигону нанесен ракетный удар, погибших нет

Российские войска ударили ракетами по Яворивскому полигону во Львовской области утром 13 марта. В результате вражеского обстрела, к счастью, жертв нет, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил пресс-секретарь Академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович.

Он уточнил, что удар был нанесен по одной из воинских частей. Результативно отработали украинские системы противовоздушной обороны.

Миронович отметил, что по предварительным данным - погибших нет. Информация о травмированных и раненых сейчас уточняется.

По данным Львовской ОВА, во время вражеского авианалета было выпущено 8 ракет, а целью противника был Международный центр миротворчества и безопасности (Яворивский полигон).