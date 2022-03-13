Кириленко: на поезд "Краматорск-Львов" совершен авианалет, есть жертвы

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд "Краматорск-Львов" погиб 1 человек, 1 – был ранен, заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Около 00:00 часов в результате авианалета получил повреждение эвакуационный поезд "Краматорск-Львов". В результате этого циничного преступления один человек погиб, один – ранен" , - написал Кириленко.

В свою очередь "Укрзализныця" сообщает, что в ночь с 12 на 13 марта вблизи ст. Брусин в Донецкой области был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.