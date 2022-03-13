В Генштабе рассказали о потерях противника по состоянию на 13 марта

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российская авиация потеряла 74 самолета и 86 вертолетов.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Указано, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили: