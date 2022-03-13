В Генштабе рассказали о потерях противника по состоянию на 13 марта
По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российская авиация потеряла 74 самолета и 86 вертолетов., сообщает Украинская правда.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Указано, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек,
- танков ‒ 374 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,
- артиллерийских систем – 140 ед,
- РСЗО - 62 ед,
- средства ПВО - 34 ед,
- самолетов – 74 ед,
- вертолетов – 86 ед,
- автомобильной техники - 600 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.