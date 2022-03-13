В Генштабе рассказали о потерях противника по состоянию на 13 марта

В Генштабе рассказали о потерях противника по состоянию на 13 марта
Фото: Rob Schleiffert

По предварительным подсчетам, с начала полномасштабной войны против Украины российская авиация потеряла 74 самолета и 86 вертолетов.﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

Указано, что общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек,
  • танков ‒ 374 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1226 ед,
  • артиллерийских систем – 140 ед,
  • РСЗО - 62 ед,
  • средства ПВО - 34 ед,
  • самолетов – 74 ед,
  • вертолетов – 86 ед,
  • автомобильной техники - 600 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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