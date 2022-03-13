Столтенберг: Россия вполне может планировать применение химического оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия вполне может планировать применение химического оружия против Украины. Он предостерег Путина от этого военного преступления, сообщает РБК-Украина.

"Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны сохранять бдительность, потому что вполне возможно, что Россия сама могла бы планировать операции с химическим оружием, используя эту ложь. Это было бы военным преступлением" , - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обвинения России в подготовке химических атак. Глава государства спросил у российского руководства:

"Вы что, решили провести "дехимизацию" нашей страны?"

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля.