МАГАТЭ: ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности

Нынешняя ситуация на Запорожской и Чернобыльской АЭС явно противоречит одному из семи обязательных принципов ядерной безопасности: "операционный персонал должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по охране и безопасности и иметь возможность принимать решения без чрезмерного давления", сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

Как отмечается в сообщении агентства на его сайте, в телефонном разговоре 12 марта генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил Гросси информацию украинского "Энергоатома", что специалисты "Росатома" прибыли как на ЗАЭС, так и на ЧАЭС, которые были захвачены российскими войсками соответственно 4 марта и 24 февраля.

Лихачев утверждает, что управление и эксплуатация станций осуществляются оперативным персоналом Украины, а представители "Росатома" якобы оказывают им только консультативную помощь.

В сообщении МАГАТЭ со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) указывается, что на Чернобыльской АЭС штат станции из 211 технических специалистов и охранников до сих пор не может сменяться, фактически проживая там с момента захвата станции российскими войсками.

"Гросси неоднократно подчеркивал настоятельную необходимость обеспечить их надлежащий отдых и ротацию, говоря, что это также является жизненно важным элементом для безопасной и надежной работы атомной энергетики" , – отмечает МАГАТЭ.

Агентство указало, что ситуация усугубилась тем, что 10 марта связь между ЧАЭС и регулирующим органом была потеряна, а контакт украинским регулятором поддерживается лишь с руководством за пределами промплощадки.

Как говорится в сообщении МАГАТЭ, Гросси после недавних встреч в Анталии (Турция) с министрами иностранных дел Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым готовит подробные технические предложения о том, как МАГАТЭ может помочь в повышении безопасности ЗАЭС и ЧАЭС, тесно координируя свои действия со всеми соответствующими сторонами.

"Генеральный директор Гросси сказал, что согласованные рамки должны быть утверждены в срочном порядке, и добавил, что в их отсутствие никакая помощь МАГАТЭ на месте не может быть оказана" , – отмечается в релизе агентства.

Что касается гарантий, то агентство подтвердило, что ему удалось восстановить все данные Запорожской АЭС, которые не могли быть переданы в штаб-квартиру МАГАТЭ в течение нескольких дней на этой неделе. Новостей по Чернобыльской и Южноукраинской площадкам нет.