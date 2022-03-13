ПФУ: пенсии за март полностью профинансированы
На пенсионные выплаты в марте уже направлено 47,1 млрд грн. Это составляет 100% потребности в средствах до конца выплатного периода, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Это деньги для выплаты месячной пенсии получателям через уполномоченные банки и "Укрпочту" с установленными датами выплаты по 25 число включительно.
"12 марта 2022 года Пенсионный фонд Украины профинансировал уполномоченные банки на 8,5 млрд грн для выплаты пенсий марта. Банки зачисляют средства на счета пенсионеров", - говорится в сообщении.