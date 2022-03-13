ПФУ: пенсии за март полностью профинансированы

На пенсионные выплаты в марте уже направлено 47,1 млрд грн. Это составляет 100% потребности в средствах до конца выплатного периода, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Это деньги для выплаты месячной пенсии получателям через уполномоченные банки и "Укрпочту" с установленными датами выплаты по 25 число включительно.