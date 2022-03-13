Львовская ОВА: в результате обстрела Яворовского полигона 9 погибших

В результате ракетного обстрела Яворовского военного полигона на Львовщине погибли девять человек, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Ночью Россия нанесла ракетные удары по Яворовскому военному полигону. За несколько десятков километров до границы с Польшей. По Львовщине и не только выпустили более 30 ракет. Наша противовоздушная оборона сработала и определенное количество сбила" , — написал он в Facebook.

По информации Козицкого, погибли 9 человек. Еще 57 пострадали. Среди них – не только военные.

Сейчас на полигоне тушат пожар и разбирают обломки. Военные и спасатели обследовали уже 25 точек поражения.