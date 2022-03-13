ОВА: в результате обстрела Яворовского полигона более 30 погибших

В результате ракетного обстрела Яворовского военного полигона на Львовщине погибли 35 человек, 134 – ранены, сообщает Деловая столица.

Уточненные данные сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 57 раненых.

"Ночью Россия нанесла ракетные удары по Яворовскому военному полигону. За несколько десятков километров до границы с Польшей. По Львовщине и не только выпустили более 30 ракет. Наша противовоздушная оборона сработала и определенное количество сбила" , — написал он в Facebook.

Сейчас на полигоне тушат пожар и разбирают обломки. Военные и спасатели обследовали уже 25 точек поражения.