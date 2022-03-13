Верещук: Сегодня в Украине откроют 9 гуманитарных коридоров

В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер-министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 13 марта

По киевскому направлению:

Из города Бородянки – в город Житомир.

Из села Светильня – в город Бровары.

Из села Победа – в город Киев.

Из села Большая Дымерка – в город Бровары.

Гуманитарные коридоры в Луганской области: