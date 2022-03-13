Верещук: Сегодня в Украине откроют 9 гуманитарных коридоров

Верещук: Сегодня в Украине откроют 9 гуманитарных коридоров
Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер-министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Список гуманитарных коридоров на 13 марта

По киевскому направлению:

  • Из города Бородянки – в город Житомир.
  • Из села Светильня – в город Бровары.
  • Из села Победа – в город Киев.
  • Из села Большая Дымерка – в город Бровары.

Гуманитарные коридоры в Луганской области:

  • Из города Кременная – в город Лиман. Точка сбора из Бахмута.
  • Из города Рубежное - в город Славянск.
  • Из города Попасная - в город Славянск.
  • Из поселка Горное - в город Славянск.
  • Из города Счастья – в город Славянск.
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