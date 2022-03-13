Верещук: Сегодня в Украине откроют 9 гуманитарных коридоров
В воскресенье, 13 марта, в Украине откроются девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения из горячих точек, которые обстреливают российские оккупанты, сообщает Новое время.
Об этом заявила вице-премьер-министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Список гуманитарных коридоров на 13 марта
По киевскому направлению:
- Из города Бородянки – в город Житомир.
- Из села Светильня – в город Бровары.
- Из села Победа – в город Киев.
- Из села Большая Дымерка – в город Бровары.
Гуманитарные коридоры в Луганской области:
- Из города Кременная – в город Лиман. Точка сбора из Бахмута.
- Из города Рубежное - в город Славянск.
- Из города Попасная - в город Славянск.
- Из поселка Горное - в город Славянск.
- Из города Счастья – в город Славянск.