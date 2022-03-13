Резников обратился к НАТО после атаки на Яворивский полигон

Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон), сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в Twitter.

"Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы.