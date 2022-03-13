Резников обратился к НАТО после атаки на Яворивский полигон
Министр обороны Алексей Резников призвал НАТО немедленно закрыть небо над Украиной после российской атаки по Международному центру миротворчества и безопасности (Яворивский полигон), сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в Twitter.
"Россия атаковала Международный центр поддержки мира и безопасности возле Львова. Здесь работают иностранные инструкторы.
Это новая террористическая атака на мир и безопасность у границы ЕС-НАТО. Нужно принять меры, чтобы остановить это. Закройте небо", – написал он.