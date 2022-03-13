В обход Николаева напасть на Одессу: британская разведка раскрыла план РФ

Российские оккупанты также пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны, сообщает Сегодня.

Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить силы ООС на Донбассе путем продвижения с Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки в очередной краткой сводке по вторжению России в Украину на своей странице в Twitter.

"Россияне пытаются окружить силы ВСУ на востоке страны и замкнуть кольцо одновременным продвижением со стороны Харькова и Мариуполя", – говорится в сообщении .

Отмечается, что одновременно российские оккупанты намерены обойти Николаев, чтобы продвинуться в сторону Одессы.

В то же время британцы считают, что российские военные "дорого платят за каждое продвижение" по территории Украины, так как ВСУ оказывает им упорное сопротивление на всех направлениях.